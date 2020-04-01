У Швеції через коронавірус закривають лижні курорти

Шведський лижний оператор Skistar заявив про закриття трьох своїх курортів перед великодніми святами, оскільки коронавірус продовжує поширюватися країною.

Про це повідомляє ARE Sweden.

«Лижний оператор Skistar ухвалив рішення закрити 3 лижні курорти за порадою Агентства громадського здоров’я Швеції. Об’єкти будуть закриті з понеділка, 6 квітня», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про такі курорти як Оре, Селен і Вемдален.

Напередодні в Швеції також тимчасово заборонили відвідувати будинки для людей похилого віку, щоб уникнути ризику зараження їхніх мешканців.

Підхід Швеції до боротьби з коронавірусом відрізняється від запровадженого в більшості інших європейських країн: попри те, що людям рекомендують працювати з дому, школи країни в основному залишаються відкритими, й досі дозволено збиратися групами до 50 осіб.

Читайте також: В Австрії закривають усі готелі для туристів

Станом на 1 квітня у Швеції коронавірусом заразилися близько 5 тисяч осіб. Внаслідок хвороби померли 239 пацієнтів, 59 з них за останню добу.

Як відомо, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних – 43 275, одужало 184 596 осіб. В Україні зафіксовано 669 випадків COVID-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.

Фото: SkiStar/Ola Matsson