У Швеції через коронавірус закривають лижні курорти
Про це повідомляє ARE Sweden.
«Лижний оператор Skistar ухвалив рішення закрити 3 лижні курорти за порадою Агентства громадського здоров’я Швеції. Об’єкти будуть закриті з понеділка, 6 квітня», – йдеться в повідомленні.
Йдеться про такі курорти як Оре, Селен і Вемдален.
Напередодні в Швеції також тимчасово заборонили відвідувати будинки для людей похилого віку, щоб уникнути ризику зараження їхніх мешканців.
Підхід Швеції до боротьби з коронавірусом відрізняється від запровадженого в більшості інших європейських країн: попри те, що людям рекомендують працювати з дому, школи країни в основному залишаються відкритими, й досі дозволено збиратися групами до 50 осіб.
Станом на 1 квітня у Швеції коронавірусом заразилися близько 5 тисяч осіб. Внаслідок хвороби померли 239 пацієнтів, 59 з них за останню добу.
Як відомо, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних – 43 275, одужало 184 596 осіб. В Україні зафіксовано 669 випадків COVID-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.
Фото: SkiStar/Ola Matsson