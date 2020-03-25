Ryanair припиняє польоти до червня

Авіакомпанія Ryanair не виконуватиме рейси в квітні і в травні 2020 року.

Про це повідомляє avianews.com.

"Ryanair не виконуватиме польоти в квітні і травні, заявив у своєму зверненні глава однойменної групи авіакомпаній Майкл О'Лірі", - йдеться в повідомленні.

За словами О'Лірі, зараз ніхто не знає, як довго триватиме період обмежень, проте досвід Китаю показав, що від моменту поширення коронавірусу до його стримування і зменшення пройшло 3 місяці.

Всім пасажирам, рейси яких скасовано, лоукостер пообіцяв надіслати протягом одного-двох тижнів по електронній пошті листи, в яких будуть описані можливі варіанти дій з квитками.

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"Будь ласка, не телефонуйте нам, оскільки ми зменшили кількість персоналу, і він не може обслуговувати запити, крім найбільш термінових, які зараз пов'язані з виконанням евакуаційних рейсів", - наголошується у зверненні О'Лірі.

Як повідомлялося, раніше найбільша в Європі авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала до 8 квітня всі рейси в Італію у зв'язку з поширенням коронавірусу в цій країні.

За даними Worldometers, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 435 383 випадки зараження коронавірусом, зокрема 19 620 летальних випадків і 111 878 осіб одужали.