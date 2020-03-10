Ryanair та British Airways теж скасовують рейси до Італії

Авіакомпанії Вritish Airways та Ryanair тимчасово скасовують рейси до Італії через спалах коронавірусу в цій країні.

Про це повідомляє Express.

"British Airways та Ryanair скасували рейси до та з Італії, як і Wizz Air, тоді як ЕasyJet скасував більшість рейсів через коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рейси British Airways за вказаними напрямками будуть скасовані відсьогодні і до 4 квітня. Ryanair скасовує рейси до та з Італії до 8 квітня.

Раніше Укрінформ повідомляв, що з 10 березня всі рейси авіаперевізника Wizz Air до Італії вже призупинені, а рейси до Тель-Авіва та Ейлата в Ізраїлі будуть призупинені з 12 березня.

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Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 119 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 385 осіб. Померли від недуги 4 087 пацієнтів.