Ryanair та British Airways теж скасовують рейси до Італії
Про це повідомляє Express.
"British Airways та Ryanair скасували рейси до та з Італії, як і Wizz Air, тоді як ЕasyJet скасував більшість рейсів через коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, рейси British Airways за вказаними напрямками будуть скасовані відсьогодні і до 4 квітня. Ryanair скасовує рейси до та з Італії до 8 квітня.
Раніше Укрінформ повідомляв, що з 10 березня всі рейси авіаперевізника Wizz Air до Італії вже призупинені, а рейси до Тель-Авіва та Ейлата в Ізраїлі будуть призупинені з 12 березня.
Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 119 осіб.
Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 385 осіб. Померли від недуги 4 087 пацієнтів.