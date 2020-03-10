Ryanair та British Airways теж скасовують рейси до Італії

Ryanair та British Airways теж скасовують рейси до Італії

Коронавірус
Укрінформ
Авіакомпанії Вritish Airways та Ryanair тимчасово скасовують рейси до Італії через спалах коронавірусу в цій країні.

Про це повідомляє Express.

"British Airways та Ryanair скасували рейси до та з Італії, як і Wizz Air, тоді як ЕasyJet скасував більшість рейсів через коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рейси British Airways за вказаними напрямками будуть скасовані відсьогодні і до 4 квітня. Ryanair скасовує рейси до та з Італії до 8 квітня.

Раніше Укрінформ повідомляв, що з 10 березня всі рейси авіаперевізника Wizz Air до Італії вже призупинені, а рейси до Тель-Авіва та Ейлата в Ізраїлі будуть призупинені з 12 березня.

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Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 119 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 385 осіб. Померли від недуги 4 087 пацієнтів.

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