Харарі закликає розробити систему міжнародних подорожей під час пандемії

Міжнародній спільноті варто дійти згоди щодо організації системи міжнародних подорожей у часи глобальної пандемії.

Про це у статті для Financial Times пише ізраїльський історик та письменник Юваль Ной Харарі.

“Необхідною вимогою є укладення глобальної угоди стосовно подорожей. Припинення усіх міжнародних поїздок на кілька місяців викличе величезні складнощі та перешкодить війні із коронавірусом. Державам необхідно співпрацювати у наданні дозволу бодай малій частині важливих подорожувальників перетинати кордон: науковцям, лікарям, журналістам, політикам, підприємцям”, – зазначив Харарі.

На його переконання, цього можна досягти, уклавши глобальну угоду стосовно попередньої перевірки подорожувальників їх власною державою.

“Якщо люди знатимуть, що лише ретельно перевіреним подорожувальникам дозволять сісти до літака, вони будуть більш охочі прийняти їх у своїй країні”, – наголосив історик.

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Він висловив думку, що багато із запроваджених для боротьби з коронавірусом “надзвичайних” дій залишаться чинними після припинення пандемії.

“Багато короткотермінових надзвичайних заходів стануть нормою життя. Це – природа надзвичайних ситуацій. Вони прискорюють історичні процеси. Рішення, які в нормальні часи обговорюються роками, ухвалюються впродовж годин. Незрілі й навіть небезпечні технології беруться у використання, оскільки у випадку відсутності дій ризики більші”, – підсумував Харарі.

Як повідомляв Укрінформ на цей час у світі загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.