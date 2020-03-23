Держагентство з туризму проведе серію онлайн-тренінгів щодо цифрових інструментів

Державне агентство розвитку туризму анонсувало серію онлайн-тренінгів "Туристична екосистема цифрових інструментів" з 26 березня.

Про це повідомила голова відомства Мар'яна Олеськів у Facebook.

"За ініціативи Google Україна буде проведено серію тренінгів "Туристична екосистема цифрових інструментів", під час яких учасники познайомляться із цифровими інструментами Google для налаштування оперативної взаємодії, колективного створення й редагування відкритих карт із нанесенням різних об’єктів, візуалізацією та аналізом ситуацій, які досліджуються громадою", – написала Олеськів.

Вона додала, що тренінги будуть цікавими для державних службовців, представників громадських, неурядових організацій, активістів, які працюють у галузі туризму.

"У часи, коли туристична галузь переживає одні з найважчих періодів, маємо час підготуватись і вчитись за допомогою доступних в часи карантину засобів", – зазначила Олеськів.

За словами голови держагентства, з представленими заходами, організаційними питаннями, детальними програмами та анонсами можна ознайомитися на спеціально створеному ресурсі.

Перший онлайн-тренінг відбудеться 26 березня 2020 року. Початок роботи о 10:00. Реєстрація для участі – за посиланням.

"Навчання й супровід забезпечуватиме команда сертифікованих картографів і тренерів Google, які протягом тренінгу і практичного застосування отриманих цифрових компетенцій будуть надавати консультації, допомагати, супроводжувати кожного учасника з метою створення комфортних умов навчання й ситуації успіху", – зауважила Олеськів.

Вона додала, що в майбутньому буде більше новин про співпрацю Державного агентства розвитку туризму і компанії Google Україна та про нові проєкти.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня до 3 квітня 2020 року на всій території України запроваджено карантин та заборонено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, а також заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному й міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями).