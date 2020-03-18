У Держагентстві з туризму розповіли, коли запрацюють на повну силу

Державне агентство розвитку туризму України почне виконувати свої обов’язки в повному обсязі упродовж місяця й готуватиме плацдарм для злету українського туризму після закінчення кризи, спричиненої коронавірусом.

Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці Держагентства, яку презентували в середу, 18 березня.

"Наразі триває процес розбудови Агентства (Державного агентства розвитку туризму України - ред.), пов'язаний із організаційними і процесуальними моментами. Докладаємо всіх зусиль, щоб протягом місяця Держагентство змогло виконувати свої обов'язки у повному обсязі. Зараз є важливою підготовка плацдарму для швидкого злету українського туризму після закінчення кризи з поширення вірусу COVID-19", – йдеться в повідомленні.

На презентованій сторінці в Facebook можна буде знайти актуальні новини щодо діяльності цього органу виконавчої влади, посилання на зміни в законодавстві та офіційні повідомлення державних структур, важливу інформацію щодо ситуації в туристичній галузі, новини від іноземних держав та міжнародних організацій, оперативні повідомлення від туристичних операторів, цікаві туристичні події у столиці та регіонах, анонси заходів Держагенства та інших органів влади, факти про маловідомі куточки України та світу.

"Ми почали працювати у дуже складних умовах, але мусимо зробити все від нас належне для стабілізації ситуації в галузі та визначити правильний напрям розвитку туристичного потенціалу країни. Будь-яка криза є шансом переосмислити подальшу стратегію і віднайти нові шляхи", – зазначили у Держагентстві.

Там нагадали, що головною метою і завданнями новоствореного органу є реалізація державної політики в сфері туризму і забезпечення сталого розвитку галузі шляхом об’єднання досвіду, знань і ресурсів усіх учасників туристичного ринку України та міжнародних партнерів.

Пріоритети розвитку туристичної галузі – розвиток внутрішнього туризму, покращення іміджу України у світі та збільшення кількості туристів з цільових ринків, розвиток ділового туризму та загалом підвищення ефективності управління туристичною сферою.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні ухвалив постанову про створення 7 нових центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) у сферах культури, молоді та спорту. Згідно з постановою, створено: Державне агентство України з питань мистецтв; Державне агентство України з питань мистецької освіти; Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства України; Державне агентство спорту України; Державне агентство розвитку туризму України; Державну інспекцію культурної спадщини України; Державну службу охорони культурної спадщини України.