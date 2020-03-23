У Моршині санаторії припинили приймати курортників

У курортному місті Моршин, що на Львівщині, санаторії припинили поселення відпочивальників.

Про це кореспонденту Укрінформу телефоном повідомили в санаторії «Черемош», який входить до санаторно-курортного комплексу «Моршинкурорт».

«Ми не поселяємо людей, бо з дня на день можуть закрити бювет (мінеральних вод – ред.), їдальню. Тобто ситуація нестабільна, і ми не знаємо, що буде завтра. Приватні комплекси теж не поселяють. Карантин до 3 квітня для всіх. Якщо все стихне, тоді проблем з вільними місцями не буде», – обіцяють у «Моршинкурорті».

Тут зазначили, що наразі ті, хто відпочивав раніше, від’їжджають. Переважно, кажуть, власним транспортом.

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Санаторій «Моршинкурорт» представляють такі санаторії Моршина: «Дністер», «Лаванда», «Перлина Прикарпаття», «Світанок» та «Черемош». Разом ці санаторії складають 2/3 всієї потужності курорту і можуть одночасно прийняти на лікування та відпочинок понад 1 700 осіб.

Моршин — місто обласного значення у Львівській області. Бальнеологічний курорт України, який розташований серед прикарпатських заповідних лісів на висоті 340 м над рівнем моря на території Львівської області, за 10 км від Стрия, 95 км від Івано-Франківська та 82 км від Львова.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з постановою Кабінету Міністрів України з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.