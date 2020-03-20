Який вигляд має туристичний Львів на карантині
Фотокореспондент Укрінформу пройшов колись гамірною площею Ринок і вуличками міста Лева, щоб показати, як вони змінилися в період ізоляції.
На дверях закритих закладів громадського харчування – оголошення, подекуди гумористичні, про доставку їжі додому.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 19 березня, у Львові ухвалили рішення запускати на ринки не більше 10 осіб водночас і закрити візові центри, де не спромоглися налагодити безпечні умови для відвідувачів.
Станом на 19 березня у Львівській обласній інфекційній лікарні перебували 27 пацієнтів, госпіталізованих із підозрою на коронавірус (13 – зі Львова). У 8 раніше підтвердили грип: 5 із них – виписали, 3 – скерували на амбулаторне лікування.
Як відомо, із 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.
Станом на 20 березня у світі зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала, 10 047 померли.
В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.
Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ