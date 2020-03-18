Українські туристи зі Шрі-Ланки повернуться до Києва 19 березня – туроператор

Літак із українцями вилетить зі столиці Шрі-Ланки – Коломбо – до Києва 19 березня о 01:50 за місцевим часом.

Про це інформує туроператор Join UP! на сторінці в Facebook.

«Інформація для туристів Join UP! та інших українців у Шрі-Ланці… Інформація щодо рейсу 19 березня. Усі українці, які мають зворотні квитки до України (в Одесу та Київ) на 19 березня, вилітають з Коломбо одним рейсом о 01:50 за місцевим часом», – ідеться в повідомленні.

Також звертається увага на зміну аеропорту прильоту – з міста Одеса на місто Київ.

«Через введення низки обмежувальних заходів у зв’язку із поширенням коронавірусу Covid-19 ми змушені відмінити всі регіональні трансфери. Щоб дістатися додому, вам доведеться скористатися послугами приватних перевізників та їхати групами не більше 10 осіб», – зазначається в дописі.

Як повідомлялось, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся з проханням до співвітчизників, які нині перебувають у Шрі-Ланці, не шукати самостійно обхідні шляхи через треті країни, у яких вони можуть застрягнути ще надовше.

За його словами, кількасот українських громадян ситуація з коронавірусом застала в туристичній подорожі на Шрі-Ланці. Уряд країни заборонив авіасполучення та в'їзд іноземців. Співробітники посольства не могли дістатися туди, а один із дипломатів навіть отримав відмову у візі з посиланням на форс-мажорні обставини. Тому посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка допомагала втілити практичні рішення для повернення українців.

Водночас Україна також із 17 березня до 3 квітня закрила пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).