Зону відчуження закривають на карантин

Чорнобильську зону відчуження з середи, 18 березня, закривають для відвідувачів до 3 квітня.

Про це повідомляє пресслужба Центру організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження у Facebook.

"На період дії карантину з 18 березня по 3 квітня (включно) відвідування зони відчуження буде обмежено", - йдеться у повідомленні.

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Рішення ухвалене на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів та з метою запобігання потраплянню коронавірусу COVID-19 на територію зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, недопущення інфікування коронавірусом працівників підприємств, що належать до сфери управління ДАЗВ. Підставою закриття став наказ від 16 березня 2020 року №58-20 "Про організацію роботи ДАЗВ на період дії карантину".