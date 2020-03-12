У Дніпрі представники влади й територіальних громад, навчальних закладів, готельно-ресторанного бізнесу та сфери розваг обговорюють туристичний потенціал регіону на першому форумі з туризму та гостинності "Dnipro Expo-2020".

Про це повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

"Дніпропетровщина має потужний туристичний потенціал – у нас цікава історія та гарна природа. Регіон багатий на унікальні промислові об’єкти, яких немає більше ніде в світі. Про це потрібно розповідати. Сьогодні розглядаємо туризм як економічну галузь, адже це і нові робочі місця, і податки, і розвиток бізнесу. Тому у стратегіях розвитку територіальних громад окремим пунктом виділений саме розвиток туризму", – зазначила начальниця управління з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу Дніпропетровської ОДА Світлана Лагутенко.

Вона додала, що через оголошений карантин організатори форуму трохи змінили формат зустрічі. Обмежили участь школярів та студентів, зменшили кількість учасників – на кожній панелі буде до 150 слухачів.

Власні туристичні цікавинки на форумі представили об’єднані громади – Грушівська, Новоолександрівська, Підгороднянська, Петриківська, Богданівська, Межівська ОТГ та Миколаївська – Петропавлівського району.

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"Підгороднє – це давня козацька слобода. За часів кріпацтва у нас не було жодного кріпака. А ще ця місцевість славилася своїми піснями. Для підняття бойового духу при козаках завжди були бандуристи і кобзарі. Тож не випадково на гербі Підгородного зображена саме бандура. Зараз у громаді діє єдиний в області та третій в Україні центр кобзарського мистецтва", – розповіла завідувачка центру кобзарського мистецтва Підгороднянської ОТГ Алла Ганжа.

Туристичну Дніпропетровщину презентували на форумі гостинності / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

За словами завідувача сільської бібліотеки Наталі Палафірової, у Богданівській ОТГ є чимало цікавих місць. Це й історико-краєзнавчий музей та галерея місцевого художника у Богуславі, й скіфські кургани, і цілюще джерело Пантелеймона Цілителя. А ще – унікальний Свято-Троїцький храм з мощами святих та іконою, яка мироточить.

На форумі обговорювали, зокрема, як просувати український туристичний продукт на міжнародний ринок, популяризувати маловідомі об’єкти Дніпропетровщини, активізувати внутрішній туризм. Також серед дискусійних тем – перспективи розвитку сільського зеленого туризму та інновації в роботі туристичного менеджера.

Як сказала організатор заходу, керівниця туристичної компанії Олеся Бровкіна, проведення туристичної виставки й форуму – визначна подія для регіону та розвитку внутрішнього туризму. Адже на Дніпропетровщині багато місць, які могли б стати туристичними перлинами краю, але про них мало хто знає.