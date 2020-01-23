У Кривому Розі створили карту туристичних атракцій міста
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Укрінформ
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, розробили нову карту місцевих атракцій для туристів.
Про це повідомляється на сторінці "Кривий Ріг туристичний" у Facebook.
"Потужно вриваємось у туристичний сезон’2020. Презентуємо карту туристичних атракцій Кривого Рогу – новеньку, красивеньку, оснащену +кодом від Google. Тепер віднайти улюблені криворізькі об’єкти буде зручніше", – йдеться в дописі.
Зазначається, що отримати таку карту можна буде вже на найближчому заході – Ярмарку екскурсій-2020.
Фото: Roman Nedilko