У Кривому Розі створили карту туристичних атракцій міста

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, розробили нову карту місцевих атракцій для туристів.

Про це повідомляється на сторінці "Кривий Ріг туристичний" у Facebook.

"Потужно вриваємось у туристичний сезон’2020. Презентуємо карту туристичних атракцій Кривого Рогу – новеньку, красивеньку, оснащену +кодом від Google. Тепер віднайти улюблені криворізькі об’єкти буде зручніше", – йдеться в дописі.

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Зазначається, що отримати таку карту можна буде вже на найближчому заході – Ярмарку екскурсій-2020.

Фото: Roman Nedilko