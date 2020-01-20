Житомирщина отримала туристичний логотип

Для Житомирщини розробили туристичний логотип і виготовили першу партію сувенірної продукції.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомив директор Житомирського обласного туристичного інформаційного центру Василь Кравчук.

«Ми провели опитування серед жителів Житомирщини, аби з’ясувати, із чим у них асоціюється наша область. Більшість людей відповідали, що це щастя. Таким чином у нас з’явився логотип, на якому вказано «Житомирщина. Щастя тут!». Його елементом також є літери ZT, адже так нашу область ідентифікують іноземці», – пояснив Кравчук.

За його словами, вже виготовлена перша пробна партія сувенірною продукції з логотипом області. Це – футболки, чашки та значки. У планах також виготовлення тематичних браслетів.

Як зауважив очільник ТІЦ, за підсумками минулого року Житомирщина піднялася з дванадцятого на четверте місце серед областей України за кількістю внутрішніх туристів.

Фото Житомирського обласного туристичного інформаційного центру.