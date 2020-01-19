Вінницька міськрада торік інвестувала у туризм 1,5 мільйона гривень

Вінницька міська рада упродовж 2019 року у розвиток туризму інвестувала 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

Про це під час туристичного хакатону «TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці» заявив директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вешелені, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минулого року Вінниця зробила суттєвий крок в розвитку туристичної привабливості міста, а кількість туристів зросла в рази. Зокрема, за рахунок реалізації Програми розвитку туризму за 2019 рік, в яку з міського бюджету було вкладено 1,5 млн гривень. В місті побільшало туристично привабливих подій, також ми суттєво попрацювали над підвищенням кваліфікації гідів і представників музейної галузі. Окрім того, створено 12 нових екскурсійних маршрутів», - повідомив Вешелені.

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За його словами, місто впродовж року системно просували як дестинацію, а також активно працювали над подоланням стереотипу, що Вінниця - «місто на один день». Відтак, кількість ночівель у готелях міста зросла на 11%, позаяк туристи залишаються у місті на кілька днів. А надходження від туристичного збору після зміни ставки становлять 2,1 млн грн.

Цьогоріч у Вінниці планують розвивати гастротуризм, а також подієвий, медичний і діловий туризм. Крім того, у планах міськради створення у місті багатофункціонального туристичного хабу.