Вінниця отримає нові туристичні продукти від учасників хакатону

Дводенний хакатон "TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці" стартував у четвер, 16 січня, у місті на берегах Південного Бугу. Учасники заходу напрацюють пропозиції для включення до Стратегії розвитку туризму Вінниці 2030.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Олександр Вешелені.

"Сьогодні розпочинається туристичний хакатон "TourMIX: заміксуй туризм у Вінниці". Ми покладаємо на нього багато сподівань, адже тут зібралися туристичні оператори, представники сфери гостинності й музейники, гіди та історики, а також маркетологи. Головне завдання хакатону – напрацювати унікальні туристичні продукти та проєктні ідеї для включення у майбутню Стратегію розвитку туризму Вінниці 2030", - сказав Вешелені.

За його словами, туристичний хакатон триватиме упродовж двох днів, 16 та 17 січня. Першого дня хакатону його учасникам та громадськості міста представлять ключові напрямки майбутньої Стратегії розвитку туризму Вінниці 2030, які напрацював профільний департамент міської ради. Крім того, проведуть практикум з маркетингу туристичних продуктів та методології створення унікальної туристичної пропозиції.

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Другого дня хакатону команди-учасниці візьмуться за розроблення унікальних туристичних продуктів, які мають відповідати на наявні виклики у галузі туризму Вінниці. Це можуть бути тури, фестивалі, форуми, конференції у Вінниці та околицях, які команда готова реалізовувати самостійно або у партнерстві з органами місцевого самоврядування. Головна вимога до проєктів – їхня інноваційність, а також створення нових локацій, об’єктів, закладів, форматів та подій, яких у Вінниці, а в ідеалі й у країні, ще немає.

Командам-учасницям пропонується розробити унікальні туристичні продукти у таких видах туризму: мілітарний, медичний та гастрономічний, а також ностальгійний, подієвий, екологічний та MICE.

Фото: vmr.gov.ua