У Вінниці на Водохреще влаштують театралізоване свято зимового плавання

Театралізоване свято зимового плавання «Що й на річці, на Йордані» влаштують у Вінниці на Водохреще. Охочі занурюватимуться в воду під виступ військового оркестру.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради.

«У неділю, на Водохреще, на Вишенському озері на вінничан чекає театралізоване свято зимового плавання «Що й на річці, на Йордані». Тут виступатимуть духовий оркестр військової частини Нацгвардії, народний аматорський фольклорний гурт «Подільські музики», вихованці зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» Міського палацу мистецтв», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зимових купаннях візьмуть участь вінницькі «моржі» з клубу «Нептун». Під час святкових заходів вінничани та гості міста зможуть взяти участь у спортивних конкурсах, послухати народну музику, а також – зануритися у хрещенську воду.

Загалом святкування Водохреща у Вінниці відбуватимуться на двох локаціях. Окрім Вишенського озера, спортивні змагання та розваги пройдуть поблизу штучного озера біля Вінницького олійножиркомбінату. Тут на вінничан чекатимуть виступи провідних колективів міста та народні забави. Будуть і конкурси на найкраще виконання щедрівок, колядок та українських пісень, танцювальний конкурс.