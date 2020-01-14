"Залізна палачінта" та спалення "мари": Ужгород кличе на фестиваль млинців

Щорічне гастрономічне свято – фестиваль "Ужгородська палачінта" – цьогоріч відбудеться з 14 до 16 лютого.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Найсмачніше свято цієї зими – 11-й фестиваль "Ужгородська палачінта-2020" – відбудеться 14-16 лютого на великому паркінгу позаду ТЦ "Дастор", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають організатори, "Ужгородська палачінта" – це гастрономічний фестиваль з різноманітною культурною та розважальною програмою, що поєднує українські й закарпатські традиції та сучасні тенденції. Слово "палачінта" походить від угорського "palacsinta", що на закарпатському діалекті означає "млинець".

На гостей заходу чекають традиційні закарпатські страви, дегустація напоїв, вина, меду, млинців тощо; народні гуляння, концертна програма, веселі розваги та конкурси для дорослих і дітей; майстер-класи; тематичні фотозони; безпрограшна лотерея; фаєр-шоу, спалення опудала зимової "мари".

Крім того, відбудеться відкритий зимовий чемпіонат Ужгорода з жиму лежачи "Залізна палачінта".

Організатори обіцяють призи для сміливців, які вилізуть на стовп, і конкурси на найсмачніші млинці.

Також фестиваль матиме благодійне спрямування. Разом із Рухом підтримки закарпатських військових готуються заходи зі збору коштів для потреб армії та інші благодійні акції.