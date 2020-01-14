Село на Тернопільщині до ранку «водило Маланку»

Лише о пів на п’яту ранку завершилося велелюдне барвисте дійство у селі Горошова на Тернопільщині, де впродовж багатьох десятиліть оригінально зустрічають Новий рік за старим стилем.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У багатьох селах Тернопільщини, а особливо у тих, які лежать у долині Дністра, споконвіку самобутньо відзначають свято Маланки – зустріч Нового року за старим стилем. Найбільш яскраво такий народний зимовий празник відбувається у селі Горошова Борщівського району, куди завжди напередодні прибуває не одна тисяча гостей із сусідніх областей. Разом із місцевими жителями більшість з них стають учасниками свята, переодягаючись у чудернацькі костюми. Це і персонажі казок, мультфільмів, відомих серіалів, образи політиків, відтворення резонансних подій минулого року», - розповів кореспонденту агентства начальник обласного управління культури Григорій Шергей.

За його словами, автентичне свято в Горошовій, що тривало цілу ніч і завершилося під ранок, увібрало в себе різноманітні колядки, щедрівки, відтворило народні зимові обряди за участю парубоцьких ватаг, окремих самодіяльних колективів, які зберегли свою самобутність, привернуло увагу туристів, котрі насолодилися цією феєрією вертепів, карнавальних костюмів, колядок та щедрівок.

Свято у Горошовій завершилося на сільському майдані, де, крім відтворення низки давніх галицьких звичаїв «водіння Маланки», пройшов парад за участі велетенських фігур впізнаваних героїв народного епосу та символу 2020 року – Білого Щура, який відкриває 12-річний місячний цикл китайського місячного календаря.