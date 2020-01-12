Маланка-фест у Чернівцях зібрав 30 колективів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Цього року участь у фестивалі беруть понад 30 колективів із різних районів Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської і Хмельницької областей. Також є гості з Румунії, вперше до Чернівців завітав колектив зі Словенії", - повідомила засновниця фестивалю Оксана Лелюк.
У Чернівцях стартував традиційний VIII фестиваль "Маланка-фест" / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ
Колективи маланкарів пройдуть фестивальною ходою центральними вулицями і площами Чернівців.
За словами організаторів фестивалю, цього року колективи оцінюватимуть у двох категоріях - традиційної Маланки та переберії (коли учасники перевтілюються у сучасні образи). Отже і призових місць буде 6 - по три у кожній номінації. Призовий фонд фестивалю становить 270 тисяч гривень.