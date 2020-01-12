Вінниччина готується до свята сатири й гумору ім. Степана Руданського

На Вінниччині відбудеться ХІІ Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. Степана Руданського «І я знов живий світ оглядую…», присвячене 186-й річниці від дня народження письменника.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні культури і мистецтв Вінницької ОДА.

«ХІІ Всеукраїнське свято сатири і гумору ім. Степана Руданського – це вже традиційний для Вінниччини фестиваль, який цьогоріч збере гумористів з семи областей. Очікуємо участь авторів-гумористів та читців гумору з Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Волинської, Житомирської, Київської областей, а також музичних та фольклорних гуртів області і району. Свято проводимо на честь 186-ї річниці від дня народження нашого уславленого земляка», - повідомили у відомстві.

Згідно з програмою, захід триватиме упродовж двох днів. Розпочнеться свято 18 січня у с. Хомутниці Калинівського району, де народився Степан Руданський, покладанням квітів до пам’ятника письменнику та мітингом з ушанування його пам’яті. Гості свята відвідають музей письменника та візьмуть участь в урочистостях у місцевому будинку культури. Перед глядачами виступлять дитячий театр та найкращі колективи і виконавці Калинівского району. Завершиться перший день свята творчою зустріччю з відомими письменниками України загалом та Вінниччини зокрема.

Наступного дня, 19 січня, святкування продовжаться у місті Калинівка. Містяни й гості заходу вшанують видатного земляка покладанням квітів до погруддя Степана Руданського, встановленого за народний кошт з нагоди 180-річчя від дня його народження.

Читайте також: На фестивалі Маланок у Чернівцях безкоштовно навчатимуть виготовляти маски

На площі перед будинком культури розташуються світлиці територіальних громад району та «Містечко майстрів» за участю майстрів народного мистецтва Вінниччини. Там відбудеться святковий ярмарок.

Також відбудеться вручення Всеукраїнської літературно-мистецької премії С. Руданського за 2019 рік, яка присуджується найкращим письменникам-гумористам щорічно.

Відомий український письменник, гуморист, фольклорист, перекладач та громадський діяч Степан Руданський народився 6 січня 1834 року (25 грудня 1833 року за старим стилем) у Хомутинцях Вінницького повіту. На його честь та задля популяризації його творчості управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації, Вінницький обласний центр народної творчості, обласна організація Національної спілки письменників України та відділ культури Калинівської РДА 1981 року в Калинівському районі започаткували обласне свято сатири і гумору Степана Руданського. У 2009 році свято набуло статусу всеукраїнського і проводиться щорічно.

Фото: @vocnt33