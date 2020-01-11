На фестивалі Маланок у Чернівцях безкоштовно навчатимуть виготовляти маски

У Чернівцях 12 січня відбудеться фестиваль "Маланка Фест". Окрім традиційного конкурсу найкращих колективів маланкарів, для відвідувачів проведуть безкоштовний майстер-клас із виготовлення карнавальних масок.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"Восьмий фольклорно-етнографічний фестиваль Маланок відбудеться 12 січня у Чернівцях. Як повідомляють організатори, цьогоріч учасникам уперше буде присуджено аж 6 призових місць (два перших, два других, два третіх). Переможців фестивалю обиратимуть глядачі та журі. Крім того, у межах фестивалю заплановано безкоштовний майстер-клас із виготовлення карнавальних масок у техніці пап'є-маше", - йдеться в повідомленні.

Урочисте відкриття фестивалю відбудеться 12 січня о 12:00 на площі Філармонії.

Майстер-клас із виготовлення масок відбудеться о 15:00 у приміщенні Чернівецького екскурсійного бюро.

"Василь та Лідія Столяри з міста Вашківців поділяться секретами виготовлення масок та розкажуть свою історію маскарів, яка триває вже понад 12 років", - додали в облдержадміністрації.