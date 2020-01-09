Карнавальна хода та майстер-класи: Чернівці кличуть на "Маланка Фест"
Укрінформ
У неділю, 12 січня, в Чернівцях відбудеться VІІІ фольклорно-етнографічний фестиваль “Маланка Фест”.
Він розпочнеться опівдні, повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.
"VІІІ фольклорно-етнографічний фестиваль “Маланка Фест” розпочнеться 12 січня о 12-й годині на площі Філармонії", - йдеться в повідомленні.
У програмі цьогорічного заходу – карнавальна хода центром міста від площі Філармонії до площі Центральної, виступи народних колективів, майстер-класи для дітей та дорослих, зокрема з виготовлення карнавальних масок в техніці пап’є-маше.
Як повідомляв Укрінформ, торік традиційний "Маланка Фест" у Чернівцях не відбувся через відсутність фінансування. Цьогоріч свято проводитимуть у вихідний день, щоб до нього могли долучитися охочі з інших міст.