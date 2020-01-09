Карнавальна хода та майстер-класи: Чернівці кличуть на "Маланка Фест"

У неділю, 12 січня, в Чернівцях відбудеться VІІІ фольклорно-етнографічний фестиваль “Маланка Фест”.

Він розпочнеться опівдні, повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

"VІІІ фольклорно-етнографічний фестиваль “Маланка Фест” розпочнеться 12 січня о 12-й годині на площі Філармонії", - йдеться в повідомленні.

У програмі цьогорічного заходу – карнавальна хода центром міста від площі Філармонії до площі Центральної, виступи народних колективів, майстер-класи для дітей та дорослих, зокрема з виготовлення карнавальних масок в техніці пап’є-маше.

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Як повідомляв Укрінформ, торік традиційний "Маланка Фест" у Чернівцях не відбувся через відсутність фінансування. Цьогоріч свято проводитимуть у вихідний день, щоб до нього могли долучитися охочі з інших міст.