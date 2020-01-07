У Луцьку влаштують дводенний етнофестиваль

В обласному центрі Волині впродовж двох днів, 11-12 січня, триватиме міжнародний етнофестиваль "Різдво у Луцьку".

Про це повідомила пресслужба Луцької міської ради на сторінці в Facebook.

"11-12 січня на Театральному майдані міста Луцька відбудеться етнофестиваль “Різдво у Луцьку”. На гостей свята очікують виступи творчих колективів на Театральному майдані міста Луцька, а також громадська акція "Спільна Коляда", – йдеться в повідомленні.

Відповідно до розміщеної програми, фестиваль розпочнеться 11 січня о 12:00 театралізованим дійством "Різдвяна зірка".

У програмі "Різдва у Луцьку" – віншування за участю місцевих і колективів з Польщі, Білорусі, Литви, а також у межах проєкту "Вулиця різдвяних янголів", ярмарок, частування традиційними різдвяними стравами, робота тематичних фотозон, майстер-класи з восколиття, пов’язування традиційної жіночої хустини, вивчення автентичних колядок і щедрівок, спільне виготовлення Різдвяного янгола з сіна.

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Крім того, передбачено проведення галаконцерту фіналістів дитячого пісенного конкурсу, етнозабава для дітей "Кізлик", музично-театралізоване дійство "Маланка".

Як зазначили в міськраді, захід проводиться для популяризації українських різдвяних традицій, звичаїв та обрядів, збереження нематеріальної культурної спадщини, організації змістовного дозвілля жителів міста у святкові дні.

Фото: lutskrada.gov.ua