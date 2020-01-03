Туристів у Львові частуватимуть пампухами

У львівському Музеї народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» 18-19 січня водинадцяте відбудеться Свято пампуха.

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

«Свято пампуха — легендарний зимовий фестиваль у Львові, який проводиться з метою популяризації традиційної української страви — пампуха. Цьогоріч відбувається вже водинадцяте», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі гості свята стануть частиною давніх галицьких звичаїв, насолоджуватимуться виступами найкращих вуличних вертепів та дитячих ансамблів. І, звичайно ж, в програмі свята – апетитні частування для відвідувачів.