Верховина кличе на «Гуцулску коліду»

У Верховині, що на Івано-Франківщині, 9 січня відбудеться традиційне святкове дійство – «Гуцулска коліда».

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Щороку колядницькі партії, які ходять від хати до хати, сповіщають про народження Месії і прославляють Рождество Христове у святочні різдвяні дні. 9 січня учасники колядницьких партій у барвистих гуцульських строях направляються до храму Успіння Пресвятої Богородиці у Верховині, де після благословення їх священиками, здіймаючи вгору бартки й колядуючи, прямують до Співочого поля возвеличувати Христове Рождество на святковому різдвяному дійстві – «Гуцулскій коліді», - зазначається в повідомленні.

Початок заходу заплановано на 11:00.

Як повідомляв Укрінформ, в Івано-Франківську впродовж п’яти днів, 8-12 січня, на двох локаціях триватиме ХІ Міжнародний різдвяний фестиваль «Коляда на Майзлях».