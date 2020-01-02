У Мукачеві розповіли про цікавинки ювілейного "Червеного вина"
Про це йдеться в повідомленні на сторінці заходу в Facebook.
"У 2020 році "Червене вино", що пройде в Мукачеві, – 25-й, ювілейний. Фестиваль триватиме 3 дні — з 9 до 14 січня, ярмаркове містечко працюватиме із 10:00 до 22:00. На фестивалі продаватимуть вина найкращі винороби регіону та колядуватимуть", – йдеться в програмі фесту.
Під час заходу традиційно проведуть дегустацію-конкурс вин за участю професійних сомельє та визначать найкращого винороба Закарпаття.
Упродовж фестивалю гостей розважатимуть відомі фольклорні колективи Закарпаття, колядницькі колективи та вертепи, естрадні гурти та ансамблі, відомі естрадні виконавці.
Нагадаємо, фестиваль-конкурс "Червене вино" було започатковано 1996 року. Щороку фестиваль традиційно проводиться на свято Святого Василя (Старий Новий рік), який відзначається 14 січня, збираючи велику кількість мешканців та гостей з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя.