У Мукачеві розповіли про цікавинки ювілейного "Червеного вина"

Цьогоріч фестиваль "Червене вино" — ювілейний, його проведуть у 25-й раз. Проходитиме фест із 9 до 14 січня 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці заходу в Facebook.

"У 2020 році "Червене вино", що пройде в Мукачеві, – 25-й, ювілейний. Фестиваль триватиме 3 дні — з 9 до 14 січня, ярмаркове містечко працюватиме із 10:00 до 22:00. На фестивалі продаватимуть вина найкращі винороби регіону та колядуватимуть", – йдеться в програмі фесту.

Під час заходу традиційно проведуть дегустацію-конкурс вин за участю професійних сомельє та визначать найкращого винороба Закарпаття.

Читайте також: У Хорватії відкрився Музей похмілля

Упродовж фестивалю гостей розважатимуть відомі фольклорні колективи Закарпаття, колядницькі колективи та вертепи, естрадні гурти та ансамблі, відомі естрадні виконавці.

Нагадаємо, фестиваль-конкурс "Червене вино" було започатковано 1996 року. Щороку фестиваль традиційно проводиться на свято Святого Василя (Старий Новий рік), який відзначається 14 січня, збираючи велику кількість мешканців та гостей з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя.