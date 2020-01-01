У Хорватії відкрився Музей похмілля

У хорватській столиці – Загребі – відкрився перший в світі Музей похмілля.

Там зібрано реальні історії людей, які не пам'ятають, як провели ніч після бурхливої ​​вечірки, повідомляє 34travel.

Ідея створення музею виникла у студентів Ріно Дубоковіча та Роберти Мікеліч після розповіді друга. Одного ранку він знайшов у кишені велосипедну педаль. Як вона там опинилася, хлопець не знає – кількість випитого була занадто великою.

«Я подумав, слухаючи його, чому б не створити місце, музей, з колекцією цих предметів та історій. Вони будуть кумедним чином ілюструвати ці вечори пияцтва та похмілля наступного дня», - сказав Ріно Дубоковіч.

Знамениту педаль помістили на видне місце після відкриття, а поруч із нею опинилися дорожній знак, драбина, горщик та інші несподівані предмети.

Зараз творці Музею похмілля збирають історії по всьому світу. Поділитися ними можна на сайті або в Facebook. Автори найкращих історій отримають можливість потрапити туди безкоштовно.

Сходити до музею без вхідного квитка зможуть і ті, хто добре грає в дартс. Щоправда, поки це нікому не вдавалося. Перед грою відвідувачі мають випити келих місцевого бренді та надіти окуляри, які створюють ефект сп'яніння.

Музей відкрито щодня з 11:00 до 23:00, вихідні плануються лише на Різдво й Новий рік. Стандартний квиток можна купити за 4 євро, студентам вхід обійдеться в 3,5 євро.

Поки Музей похмілля зосереджений лише на розвагах, але пізніше творці обіцяють сфокусуватися на шкоді вживання алкоголю.