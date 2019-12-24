У Китаї відкрився "Світ льоду та снігу"
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Укрінформ
У місті Харбін китайської провінції Хейлунцзян відкрив свій 21-й сезон зимовий парк розваг "Світ льоду та снігу".
Цьогоріч на площі 600 тисяч квадратних метрів розташувалася 21 локація з різноманітними об'єктами, повідомляє Xinhua.
За оцінками, для будівництва було використано 220 тисячі кубічних метрів льоду та снігу.
Харбінський "Світ льоду та снігу" було засновано в 1999 році. Щозими в парку проводяться різні заходи, приваблюючи велику кількість як внутрішніх, так й іноземних туристів.
Фото: Xinhua