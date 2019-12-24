У Китаї відкрився "Світ льоду та снігу"

У місті Харбін китайської провінції Хейлунцзян відкрив свій 21-й сезон зимовий парк розваг "Світ льоду та снігу".

Цьогоріч на площі 600 тисяч квадратних метрів розташувалася 21 локація з різноманітними об'єктами, повідомляє Xinhua.

За оцінками, для будівництва було використано 220 тисячі кубічних метрів льоду та снігу.

Читайте також: Цікава атракція: дерев'яний хмарочос у традиційному стилі в Китаї В цьому сезоні на території парку проведуть понад 20 інтерактивних розважальних програм, а також два міжнародні конкурси льодової скульптури.

Харбінський "Світ льоду та снігу" було засновано в 1999 році. Щозими в парку проводяться різні заходи, приваблюючи велику кількість як внутрішніх, так й іноземних туристів.

Фото: Xinhua