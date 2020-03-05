Ізраїль заборонив в'їзд громадянам іще п'яти країн

Ізраїль розширив список країн, громадянам яких заборонений в'їзд через коронавірус.

Про це повідомляє DW.

"У зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу в Європі, влада Ізраїлю заборонила в'їзд у країну туристам із Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії, які попередньо не пройшли у своїх країнах двотижневий карантин", - йдеться у повідомленні.

В уряді Ізраїлю наголосили, що громадяни Ізраїлю та іноземці, які мають ізраїльську посвідку на проживання, після повернення з цих держав 14 днів перебуватимуть на домашньому карантині.

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Раніше таке розпорядження було ухвалено щодо туристів з Італії, Китаю та Сінгапуру. На сьогодні в Ізраїлі підтверджено 15 випадків зараження новим коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

Фото: Flash90