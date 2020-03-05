Ізраїль заборонив в'їзд громадянам іще п'яти країн

Ізраїль заборонив в'їзд громадянам іще п'яти країн

Коронавірус
Укрінформ
Ізраїль розширив список країн, громадянам яких заборонений в'їзд через коронавірус.

Про це повідомляє DW.

"У зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу в Європі, влада Ізраїлю заборонила в'їзд у країну туристам із Німеччини, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії, які попередньо не пройшли у своїх країнах двотижневий карантин", - йдеться у повідомленні.

В уряді Ізраїлю наголосили, що громадяни Ізраїлю та іноземці, які мають ізраїльську посвідку на проживання, після повернення з цих держав 14 днів перебуватимуть на домашньому карантині.

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Раніше таке розпорядження було ухвалено щодо туристів з Італії, Китаю та Сінгапуру. На сьогодні в Ізраїлі підтверджено 15 випадків зараження новим коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

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В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

Фото: Flash90

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