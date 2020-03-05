В Україні нових випадків коронавірусу немає - МОЗ

У світі зареєстровано 95,4 тисячі випадків захворювання Covid-19, в Україні станом на ранок 5 березня - 1 випадок.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же час 53 278 (55,6%) осіб одужали, за межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 75 країнах світу, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений Міністерством охорони здоров'я випадок Covid-19", - йдеться у повідомленні.

На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 4250 випадків захворювання Covid-19 та 113 летальних випадків (Італія - 3089, Франція - 285, Іспанія - 200, Німеччина - 262, Великобританія - 89, Швейцарія - 57, Норвегія - 33, Швеція - 35, Австрія - 27, Греція - 9, Ізраїль - 15, Нідерланди - 28, Хорватія -9, Фінляндія - 7, Азербайджан - 3, Грузія-3, Данія- 10, Румунія-4, Росія - 3, Чехія - 5, Португалія - 5, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 16, Угорщина - 2, Ірландія - 2, Білорусь-6, Естонія - 2, Монако, Польша, Північна Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна - по одному випадку).

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У МОЗ нагадали, що в Україні є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах.

По всій Україні у визначених медичних закладах продовжуються навчання (симуляційні вправи) на випадок фіксації коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом, померло вже 3286, одужало – 53299 осіб.