Кількість хворих у світі перевищила 95 тисяч

Станом на 5 березня у світі зафіксовано 95425 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Зокрема, на території материкового Китаю кількість хворих на вірус становить 80410. Кількість хворих у Південній Кореї зросла до 5766, в Італії — до 3089, в Ірані – 2922.

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Від коронавірусу у світі померло вже 3286, зокрема в Італії – 107, в Ірані – 92. Одужало – 53299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Фото: АА