У Бельгії кількість заражених коронавірусом за добу зросла вдвічі

У четвер федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомило, що кількість підтверджених захворювань на коронавірус COVID-19 в країні зросло за добу відразу на 27 осіб та сягнуло 50 випадків.

Про це повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«Серед 27 людей, що захворіли, 16 живуть у Фландрії, 9 – у Валонії та ще 2 випадки зареєстровані в Брюсселі. Це найбільше зростання кількості випадків COVID-19 з неділі, коли хвороба почала поширюватися. За інформацією міністерства, більшість із цих людей повернулися після проведення відпусток в Італії вже із симптомами хвороби (інфекцією верхніх дихальних шляхів). Всі пацієнти були ізольовані та проходять лікування вдома і у шпиталях», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, уряд Бельгії очікує на подальше зростання кількості хворих на коронавірус.

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За повідомленням ще одного бельгійського видання flandersnews.be, сьогодні до аеропорту в Остенде, міста, що знаходиться на морському узбережжі, прибули 100 бельгійців, які перебували у готелі на іспанському курортному острові Тенерифе, де оголошувався карантин через коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.

фото: The Brussels Times