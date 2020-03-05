МОЗ Іраку заявляє про перші смерті від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Іраку оголосило про перші два підтверджені випадки смерті, пов'язані з новим коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

«Жінка з порушеннями імунної системи та 65-річний чоловік, який страждав на хронічні захворювання, померли в середу в столиці Багдаді», - йдеться у повідомленні.

Були також суперечливі повідомлення про смерть 70-річного священнослужителя у Сулейманії на території Курдистану.

Курдські чиновники впевнені, що смерть стала результатом Covid-19, але міністерство охорони здоров'я Іраку заявило, що ця інформація не була підтверджена.

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На сьогодні Ірак повідомив про 34 випадки зараження коронавірусом. Більшість із них пов'язані з сусіднім Іраном, де внаслідок спалаху загинуло 107 людей та заражено 3513 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

фото: АА