Кількість загиблих від коронавірусу в Ірані зросла до 107

В Ірані стало відомо про 15 нових смертей від коронавірусу; таким чином, загальна кількість жертв хвороби у країні зросла до 107.

Про це повідомляє AFP.

"У четвер Іран повідомив про 15 нових випадків смерті від нового коронавірусу, в результаті чого число жертв у країні збільшилася до 107", - йдеться в повідомленні.

У країні також підтвердили 591 новий випадок зараження на коронавірус Covid-19, і загальне число інфікованих у Ірані становить тепер 3513.

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"До сьогоднішнього дня було взято проби у 23 327 підозрюваних випадках, тільки 3513 з яких були підтверджені", - сказав прессекретар міністерства охорони здоров'я Кіануш Джаханпур.

У зв'язку зі спалахом коронавірусу іранські школи і університети будуть закриті до початку квітня.

Великі культурні та спортивні заходи вже скасовані, а робочий час по всій країні скорочено.

Міністр охорони здоров'я країни застеріг громадян від подорожей, закликавши всіх залишатися вдома.

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Раніше повідомлялося про 92 летальні випадки від коронавірусу в Ірані і 2922 хворих.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження на коронавірус, померло вже 3 286, одужали - 53 299 осіб.

В Україні 3 березня було зафіксовано один випадок Covid-19 - у Чернівцях.