Зеленський закликає українців менше їздити за кордон і розвивати внутрішній туризм

Через поширення коронавірусу у світі Президент Володимир Зеленський закликав українців здійснювати менше закордонних візитів та зосередитися на внутрішньому туризмі.

Про це він сказав 5 березня під час відвідання медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області, де завершилася обсервація евакуйованих з китайського міста Ухань українців та іноземних громадян, інформує пресслужба глави держави.

"У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершиться", – зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я 5 березня завершило обсервацію евакуйованих з КНР громадян України та громадян 8 країн. За результатами лабораторних досліджень, у жодного громадянина, який перебував в обсервації в медцентрі "Нові Санжари", не виявлено ані зараження Covid-19, ані підозр на нього.

45 українців та 27 іноземних громадян (з Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Ізраїлю, Чорногорії, Панами) були доправлені до України 20 лютого літаком авіакомпанії Sky Up з китайського міста Ухань та розміщені в обсервації у медичному центрі Нацгвардії в селищі Нові Санжари. Загалом на обсервації перебували 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

До них у двотижневій обсервації 20 лютого приєдналася і тодішній міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

У світі станом на ранок 5 березня 2020 року було зареєстровано 95 416 випадків захворювання Covid-19, з них 3285 закінчились смертю, а 53 278 (55,6%) осіб одужали.

За межами Китаю зафіксовано 14 850 випадків у 74, крім України, країнах світу.

Фото: Офіс Президента