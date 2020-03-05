Скалецька: Обсервація в Нових Санжарах завершилася — хворих немає

Скалецька: Обсервація в Нових Санжарах завершилася — хворих немає

Укрінформ
В евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які перебували на обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині, закінчився двотижневий термін обсервації з приводу коронавірусу. Усі вони здорові.

Про це ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька написала на своїй сторінці в Facebook.

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус", - зазначила Скалецька.

Вона підкреслила, що протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих громадян України та інших країн. У цей час МОЗ детально висвітлював усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту.

Ексміністр подякувала усім, хто перебував у "Нових Санжарах", за відповідальне ставлення та розуміння. Крім того, вона висловила подяку всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації, а також тим, хто підтримував людей на карантині надісланим листом, подарованою книгою та просто добрим словом.

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За словами Скалецької, вся команда Міністерства охорони здоров’я щодня проводила наполегливу роботу.

"Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють", - наголосила Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, правоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебувала і очільник МОЗ Зоряна Скалецька.

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