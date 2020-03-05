Скалецька: Обсервація в Нових Санжарах завершилася — хворих немає

В евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які перебували на обсервації у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині, закінчився двотижневий термін обсервації з приводу коронавірусу. Усі вони здорові.

Про це ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька написала на своїй сторінці в Facebook.

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус", - зазначила Скалецька.

Вона підкреслила, що протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих громадян України та інших країн. У цей час МОЗ детально висвітлював усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту.

Ексміністр подякувала усім, хто перебував у "Нових Санжарах", за відповідальне ставлення та розуміння. Крім того, вона висловила подяку всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації, а також тим, хто підтримував людей на карантині надісланим листом, подарованою книгою та просто добрим словом.

За словами Скалецької, вся команда Міністерства охорони здоров’я щодня проводила наполегливу роботу.

"Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють", - наголосила Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові. На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.

Евакуйованих разом з екіпажем літака та медиками, які були на борту літака, привезли до медичного центру в селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві жителі весь день блокували дорогу, аби не пропустити автобуси з евакуйованими, та вимагали не розміщувати їх у місцевому медзакладі. Втім, коли автобуси під'їхали, правоохоронці відтіснили їх та звільнили дорогу.

Разом з евакуйованими з Уханя у медцентрі в ізоляції перебувала і очільник МОЗ Зоряна Скалецька.