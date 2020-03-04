Сутички у Нових Санжарах: один поліцейський — досі у лікарні

Один із поліцейських, які постраждали у сутичках у Нових Санжарах, досі перебуває у лікарні.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час звіту на засіданні Верховної Ради України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Доповідаю: під час сутичок, на жаль, постраждало 9 правоохоронців. Один і досі у лікарні, з важкими пораненнями”, - сказав Аваков.

Він також зазначив, що МВС і надалі готове забезпечувати необхідні карантинні умови для недопущення розповсюдження коронавірусу в Україні, “так само швидко і якісно, як ми організували систему температурного скринінгу на кордоні, так само, як ми діяли у Чернівцях учора, і будемо діяти далі”.

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Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де людей розмістили для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.