Суд арештував чотирьох учасників сутичок у Нових Санжарах

У Полтавській області суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці чотирьом особам після подій у Нових Санжарах.

Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

"На сьогодні підозри у причетності до масового заворушення (стаття 294 КК України) отримали п’ять осіб. Чотирьох з них суд взяв під варту строком на 60 діб. Ще одному оберуть запобіжний захід після встановлення місця перебування", - поінформував начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.

У поліції нагадали, що раніше ще одного чоловіка затримали за підозрою у замаху на насильницькі дії відносно поліцейського (ч.2 ст. 345 ККУ). Йому суд визначив 60 діб домашнього арешту без права залишати місце проживання у нічній час доби.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко зазначав, що правоохоронці скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжних заходів п'яти особам у вигляді тримання під вартою після сутичок у Нових Санжарах.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Із Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.