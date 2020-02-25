Суд просять арештувати п'ятьох учасників сутичок у Нових Санжарах

Правоохоронці скерували до суду клопотання щодо обрання запобіжних заходів п'яти особам у вигляді тримання під вартою після сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це на брифінгу у Нових Санжарах заявив радник очільника МВС Іван Варченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні до суду спрямовано клопотання про обрання запобіжного заходу особам, які отримали підозри в організації масових заворушень за статтею 294 Кримінального кодексу", - повідомив він.

Радник міністра нагадав, що раніше одному чоловіку було повідомлено про підозру за 345 статтею ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). "А п'ять осіб, щодо яких сьогодні запобіжний захід буде розглядати полтавський суд, отримали підозри за статтею 294 ККУ (організація масових заворушень), санкція статті — від 5 до 8 років”, - сказав Варченко.

Відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу цим п'яти особам, Варченко зазначив: “ми говоримо про тримання під вартою”.

Також він запевнив, що сил і засобів Національної поліції і Національної гвардії достатньо, аби забезпечити громадський порядок і на території об'єкта обсервації, і на території селища Нові Санжари. “Більше того, їх достатньо, щоб по всій Україні забезпечувати громадський порядок, права і свободи громадян. Тому в залежності від тих чи інших обставин ми трохи збільшуємо або зменшуємо кількість наявних безпосередньо на місці (правоохоронців - ред.). Зрозуміло, що є резерви”, - уточнив радник міністра.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.