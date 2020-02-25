Нові Санжари: завтра будуть перші результати тестів на коронавірус

Перші результати тестів на коронавірус у громадян, які утримуються на карантині в медичній частині в Нових Санжарах, будуть оприлюднені завтра.

Про це під час брифінгу повідомив радник прем'єр-міністра Антон Турупалов.

"Завтра ми очікуємо перші результати тестів, у громадян, в яких вони були взяті напередодні, і поінформуємо про це", - зазначив він.

Також, за словами радник прем'єра, відповідні тести взяті у персоналу, який обслуговує санаторій, а також - у працівників відповідних служб.

"Персонал, який обслуговує, відповідні служби - ДСНС, Нацгвардія, поліція, фахівці санепідемслужби - сьогодні взяті тести й передані в лабораторію", - зазначив Турупалов.

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Він також наголосив, що жодних позаштатних ситуацій в Нових Санжарах після початку карантину громадян, евакуйованих з Китаю, не відбулося.

"Уряд працює. Жодних позаштатних ситуацій на об'єкті немає", - наголосив чиновник.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах анонсував, що лабораторні дослідження на виявлення коронавірусу у громадян, які перебувають на карантині у Нових Санжарах, проводитимуть кожні 3-4 дні.

Дослідження проводяться в лабораторії центру громадського здоров’я.

20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Всього на обсервації перебувають 94 людини.