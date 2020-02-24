Скалецька у Нових Санжарах відвідала евакуйованих із Китаю

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька сьогодні вперше зустрілася і поспілкувалася з громадянами, евакуйованими з Китаю до Нових Санжар.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні вперше зустрілася з громадянами, евакуйованими з Китаю. Завітала до їхніх кімнат на другому і третьому поверхах санаторію "Нові Санжари". Усі здорові. У жодного з евакуйованих підозри на ГРВІ немає”, - написала Скалецька.

Міністр також додала, що костюм, в який вона одягнена, - обов'язкова вимога епідеміологів, порушувати яку вона не має права. “Вдячна усім, хто змушений розміститися на обсервацію, за те, що вони теж розуміють і дотримуються усіх правил. Відчуваємо себе єдиною командою. Єдині скарги, які наразі почула, стосуються хіба що деяких побутових питань. Працюємо над тим, щоб обсервація у Нових Санжарах стала комфортнішою”, - зазначила Скалецька.

Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст телеканалу “Ukraine" Олександр Махов, який перебуває разом з усіма на обсервації в Нових Санжарах, Скалецька, яка разом з медиками провела ранковий огляд евакуйованих, відвідала українську родину з 8-річним хлопчиком.

“Сашко попросив шахи. Шахи будуть в найближчий час. Також Скалецька відвідала громадянку Аргентини, яка перебуває тут з двома дітьми. Передала набори Лего. З важливого - Червоний Хрест відкрив гарячу лінію для всіх евакуйованих. Люди матимуть змогу поспілкуватися дистанційно з психологами в разі потреби”, - написав Махов.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де було зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами привезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.