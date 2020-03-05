У Познані запрацювала інфолінія для українців

Українці, які приїжджають до польського міста Познані, відтепер зможуть отримати всю необхідну інформацію для нормального функціонування в місті та регіоні за допомогою телефонної інформаційної лінії українською мовою.

Телефонну інформаційну лінію для потреб українців у цьому місті урочисто відкрили мер Познані Яцек Яськовяк і посол України в Польщі Андрій Дещиця, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Cпільно з мером Познані Яцеком Яськовяком ми ввели в дію для мешканців і гостей міста інформаційну лінію мерії Познані українською мовою. Це хороший приклад співпраці і підтримки українців, які перебувають у Познані”, – написав Дещиця в Facebook.

Під час відкриття колцентру посол України зазначив, що його створення значно покращить життя українцям, які працюють у місті та регіоні.

Дещиця повідомив, що в МЗС наразі аналізують можливості відкриття нових консульств України в Польщі. Він визнав, що тривають переговори з кандидатами на посаду почесного консула України в Познані.

Мер Познані поінформував, що в місті проживає 50 тис. українців, а у Великопольському воєводстві їх загалом – 100 тис. До шкіл міста ходить 1 тис. дітей з України й навчається тут 2 тис. українських студентів. За його словами, торік 11 тис. українців сплатили в місті податки.

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Яськовяк повідомив, що відкриття колцентру українською мовою є чіткими сигналом для українців, що їхню присутність тут цінують і хочуть їм допомогти краще функціонувати в місті.

Зателефонувавши на спеціальний номер колцентру мерії Познані українці можуть отримати українською мовою інформацію щодо виготовлення необхідних документів, функціонування транспорту тощо.

Фото: Андрій Дещиця/Facebook