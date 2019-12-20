Польща покликала туристів на батьківщину Відьмака

У Польщі розраховують привабити нових туристів завдяки прем’єрі на Netflix серіалу "Відьмак", створеного на основі циклу книг польського письменника Анджея Сапковського. Серед атракцій – замок Огродзенець, де знімали деякі сцени телешоу.

Про це повідомляє Польська туристична організація.

"20 грудня 2019 року на стрімінговій платформі Netflix стартує новий серіал "Відьмак" ("Wiedźmin"), знятий на основі циклу книг авторства АнджеяСапковського, відомого польського письменника-фантаста. Сцени до фільму знімали, зокрема, в Польщі у замку Огродзенець, у мальовничій місцевості Юра Краківська-Ченстоховська. Це прекрасна нагода, щоб відвідати і відкрити для себе це місце, а також всю Польщу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що замок Огродзенець у Подзамче, збудований за часів короля Казимира Великого на найвищій частині Юри Краківсько-Ченстоховської, – найбільш впізнаваний замок, що лежить на Шляху Орлиних Гнізд. Це приклад майстерності давніх зодчих, які впродовж віків творили з Огродзеньця розкішну дворянську садибу. Найбільшу роль у розвитку об’єкту відіграв Северин Бонер, який перебудував замок у другій половині XVI століття у ренесансному стилі.Гігантську резиденцію називали "малим Вавелем".

Проте з плином часу замок поступово перетворювався на руїну. І лише 1906 року його викупило Польське краєзнавче товариство і облаштувало для потреб туризму. Сьогодні ж замок Огродзенець перебуває під опікою спілки "Замок", яка організовує екскурсії руїнами, а також різноманітні туристичні імпрези.

Читайте також: У Польщі хочуть розвивати економічну співпрацю та туризм з Україною в прикордонній зоні

Огродзенець, розташований у мальовничій місцевості, – один із багатьох палаців і монастирів, які формують Шлях Орлиних Гнізд – одиніз найбільш мальовничих туристичних маршрутів у Польщі. Своєю назвою завдячує руїнам замків і фортець, збудованих за бажанням короля Казимира Великого у XIV столітті на важко доступних скелях, висота яких сягає до 30 метрів. Шлях пролягає через два воєводства: Сілезьке і Малопольське. Про унікальність цього маршруту свідчать незвичайна "конструкція" землі і природне багатство Краковсько-Ченстоховського узвишшя.

Замки Орлині Гнізда відомі завдяки своєму романтичному характеру і мальовничому розташуванню. Частина з них – гарно збережені руїни, а деякі об’єкти відреставровані.

Замок Огродзенець розташований за 65 км від перлини національної культурної спадщини і одного з найдавніших міст Польщі – Кракова. З Огродзеньця також близько (майже 50 км) до ще одного великого польського населеного пункту – Катовіце, визнаного ЮНЕСКО містом музики.

На відстані кількадесяти кілометрів від замку Огродзенець є багато культурних, природничих атракцій.