SkyUp поки не скасовує рейси в Італію

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines поки не скасовує свої рейси в Італію, де зафіксовано 5 смертей від коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Поки рейси не скасовуємо. Однак ми в процесі всіх комунікацій і рішень з державними структурами", - сказали у пресслужбі.

У SkyUp Airlines також уточнили, що, у випадку будь-яких змін щодо виконання рейсів, авіакомпанія повідомлятиме окремо.

На даний час авіакомпанія SkyUp здійснює рейси в Італію у два міста - Неаполь і Турин.

Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже п’ятеро осіб.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

Читайте також: МЗС радить утриматися від поїздок до північних регіонів Італії через коронавірус

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.