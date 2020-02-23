Дрогобич працює над "нафтовою" мапою для туристів

Нову туристичну мапу, яка розповідатиме про "нафтові" локації міста, створять у Дрогобичі, що на Львівщині.

Незвичайний путівник планують презентувати вже наприкінці березня, повідомляє Zruchno.Travel із посиланням на директора місцевого туристичного інформаційного центру Ігоря Чаву.

"Вам, напевно, відомо, що в XIX столітті промислова розробка нафтового родовища в місті Борислав (розташований за 13 кілометрів від Дрогобича – ред.) давала близько 4% світового видобутку нафти. І це дуже позначилося на нашому регіоні, а зокрема на нашому місті. У Бориславі вівся безпосередньо видобуток нафти, а Дрогобич був адміністративним і політичним центром. Багато будинків у місті з’явилися саме завдяки "чорному золоту", – розповів Чава.

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На "нафтову" мапу Дрогобича буде нанесено близько 30-50 об’єктів, пов’язаних із цією стороною історії міста. Крім саме маршруту й позначених локацій, мапа коротко розповість про кожен із об’єктів. Новинка буде доступна двома мовами – українською та польською. Пізніше планується перекласти її й англійською. В майбутньому, якщо нафтовий туризм буде цікавим для гостей міста, ТІЦ планує й створення путівника з більш розширеною інформацією про об’єкти.

"Не можу поки розкрити всі карти – скажу тільки, що ця мапа буде сильно відрізнятися від усіх туристичних мап, які ви бачили раніше. "Нафтова" мапа, крім іншого, даватиме туристу знижку в одному з найкращих ресторанів міста, який розташований на вулиці, що з’явилася завдяки нафтовим магнатам", – анонсував директор ТІЦ.

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Чава також зазначив, що цьогоріч Дрогобич стане учасником конференції "Нафтова спадщина діяльності Ігнація Лукасевича". Конференція стане частиною великого проєкту, який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна.

У межах проєкту заплановано створення мультимедійного путівника місцями, пов’язаними з діяльністю Лукасевича (Україна й Польща), а також розробка нового туристичного маршруту.