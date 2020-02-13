Дрогобич відкриє турсезон із новою площею та фестивалем ковбаси

У Дрогобичі, що на Львівщині, визначилися з датою відкриття оновленої площі Ринок. Це відбудеться 10 травня з нагоди офіційного старту в місті нового туристичного сезону.

Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

"Запланований на 10 травня захід (відкриття площі Ринок після реконструкції – ред.) передбачає чимало атракцій і супроводжуватиметься відкриттям туристичного сезону у Дрогобичі. Цього дня на площі планують провести театралізоване дійство за участю солеварів та чумаків, згадуючи історію солеваріння у Дрогобичі. Також планують масштабну бігову подію "Drohobych half marathon", ходу вагітних пань, дитячу програму. З нагоди початку туристичного сезону відбудеться й відкриття фестивалю "Заковбасимо Дрогобич", присвяченого дрогобицькій ковбасі", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сцені виступатимуть місцеві гурти та вокально-інструментальний квінтет української пісні зі Львова "Wszystko". Завершить святкову програму вогняне шоу від молодіжного театру "Глорія".

Реконструкція центральної площі Дрогобича тривала з вересня 2017 року. Загальна вартість усіх робіт тоді була оцінена в майже 27 мільйонів гривень, переважно коштом Державного фонду регіонального розвитку.

Було заплановано замощення площі новою бруківкою, облаштування фонтану, системи вуличного освітлення, зон відпочинку, розміщення лав, висадка декоративних дерев та рослин, озеленення.

Фото: drohobych-rada.gov.ua