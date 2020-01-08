Із нового експоната "Вуличного музею" Дрогобича можна напитися

У центрі Дрогобича, що на Львівщині, встановили водяну колонку австрійського виробництва, яка поповнить колекцію експонатів "Вуличного музею" міста.

Як повідомляє пресслужба Дрогобицької міської ради, колонка запрацювала на площі Ринок після її реконструкції.

Зазначається, що колись на центральній площі Дрогобича була криниця, однак вода в ній мала солений присмак, тому тоді вирішили побудувати міський водогін. Саме про нього, за словами керівника КП "Туристично-інформаційний центр Дрогобича" Ігоря Чави, розповідатиме новий вуличний музейний експонат.

"Прокладення у Дрогобичі водопроводу з якісною водою дало місту поштовх до розвитку. Тому встановлення цієї колонки не лише є доповненням експонатів "Вуличного музею", а є й згадкою про історію Дрогобицького водоканалу. Про це ми розповідатимемо в ході наших екскурсій. Також ми плануємо поруч з колонкою встановити й інформаційну таблицю", – зазначив Чава.

Читайте також: У Дрогобичі туристам пообіцяли подарунки за знайдених у парку ангелів Експонатом стала оригінальна колонка австрійської фірми Hawle, яка спеціалізується на виготовленні обладнання для водопостачання та водовідведення. Як зауважив керівник КП "Дрогобичводоканал" Роман Шагала, вода подається до неї з міського водогону та придатна для пиття.

"За технічними характеристиками ця колонка може працювати як і в теплу, так і в холодну пору року. Більше того, містяни та гості Дрогобича, мають змогу безкоштовно спожити добру воду з-під крана, яка за показниками якості перевищує деякі європейські норми", – наголосив Шагала.

Як повідомляв Укрінформ, "Вуличний музей" в Дрогобичі почали створювати рік тому. Одним із перших експонатів став старовинний вуличний гасовий ліхтар. Кожен експонат вуличного музею – це об’єкт, відкритий і доступний кожному, який має свою унікальну історію.

Фото: drohobych-rada.gov.ua