У Дрогобичі туристам пообіцяли подарунки за знайдених у парку ангелів

У старовинному Дрогобичі на Львівщині оголосили конкурс для туристів – знайти всіх ангелів, намальованих на зрізах дерев у центральному парку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив директор дрогобицького Туристично-інформаційного центру (ТІЦ) Ігор Чава.

“Туристично-інформаційний центр Дрогобича оголосив незвичайний конкурс: приїхати до міста, завітати до центрального парку та знайти усіх ангелів, намальованих на деревах, сфотографувати їх, показати фото у ТІЦ і отримати за це подарунок”, - розповів Чава.

За його словами, у створеному Парку ангелів уже “оселилися” вісім небожителів, проте їх число буде примножуватися.

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Проєкт реалізовано за ініціативи дрогобичанки Лідії Жгути та активістів громадської групи “Дев`ятка”. Втілити ідею у життя допоміг знаний художник-іконописець Лев Скоп.

Фото: Igor Chava / Facebook