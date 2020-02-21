Туреччина відкриває безвіз для шести країн Європи

Для громадян Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі та Великої Британії з 2 березня почне діяти безвізовий порядок в’їзду до Туреччини на 90 днів.

Про це заявив речник МЗС Туреччини Хамі Аксой, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Починаючи з 2 березня 2020 року Туреччина звільняє від візових вимог громадян країн-членів Шенгенської зони Європейського Союзу - Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, - а також громадян Сполученого Королівства», - йдеться у заяві.

Як уточнюється, дозволений термін перебування громадян цих країн з туристичною метою в Туреччині становитиме 90 днів упродовж 180-денного періоду.

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Торік Туреччину відвідали майже 39,5 млн іноземців, доходи країни від туризму зросли на 12,3% – до $29,5 млрд.