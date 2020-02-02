У Євросоюзі відсьогодні змінилися правила отримання віз

Євросоюз офіційно оголосив про запровадження з 2 лютого нових правил видачі віз громадянам третіх країн для перебування на території країн ЄС, але жодних змін у візовій політиці для країн, які мають безвіз з ЄС, не буде.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Нові правила ЄС щодо короткотермінових віз застосовуватимуться з 2 лютого 2020 року. Вони спростять для законних відвідувачів процедуру запитів на візу для в’їзду в Європу, полегшать розвиток туризму, спорту та бізнесу, і водночас нададуть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції та загрозам для внутрішньої безпеки», - йдеться у повідомленні.

Нові правила поширюватимуться на громадян всіх країн, які потребують оформлення віз для подорожей в ЄС – таких країн на сьогодні нараховується 105. Водночас жодних змін у візовій політиці не відбудеться для країн, які мають режим безвізових поїздок до ЄС, адже нові правила не поширюються на громадян таких країн.

Нові правила передбачають, що короткотермінові візи для громадян третіх країн є необхідними для в’їзду у 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської зони (Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Словаччина, Словенія, Іспанія та Швеція). Такі правила поширюються також на чотири асоційовані з ЄС країни – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію і Швейцарію. Короткотермінові візи, які видаватимуться у будь-якій із перерахованих країн, дозволяють подорож по всіх країнах ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період у 180 днів.

Як зазначається, зміни до візових правил ЄС були ухвалені Європейським парламентом та Радою ЄС у липні 2019 року. Такі зміни були викликані кількома факторами, зокрема, різким зростанням кількості аплікантів на отримання віз. Зокрема, з 2009 року кількість аплікантів зросла на 57% - із 10,2 млн у 2009 році до більш як 16 мільйонів у 2018 році.

Крім того, візовий збір у 60 євро, який був встановлений з 2006 року, вже не покриває витрати на опрацювання заявок та видачу віз, зокрема, з причин, викликаних інфляцією, тому збільшується до 80 євро. Загальне збільшення візового збору не торкнеться країн, з якими ЄС має угоди про спрощений візовий режим, - таких як Вірменія, Азербайджан і Росія – візовий збір для громадян цих країн, як і раніше, становитиме 35 євро.

При цьому Єврокомісія наводить статистику, за якою візовий збір ЄС залишається відносно невеликим за міжнародними стандартами. Так, віза до США вартує 143 євро, до Китаю – 126 євро, до Австралії – 90 євро, до Канади – 68 євро, до Індії – 95 євро. Віза до Великої Британії (за станом на січень 2020 року) становила 112 євро.

За оновленими правилами, апліканти можуть подавати заявки на візу за шість місяців (9 місяців для подорожей морським транспортом) до запланованої подорожі, замість трьох місяців, що передбачалося раніше. Крім того, спрощено процедуру отримання багаторазових віз тривалістю від 1 до 5 років, для їх отримання апліканти можуть оформлювати подання в електронному вигляді (до цього приймалися лише паперові анкети). Заявки на візи консульські установи ЄС мають розглядати не довше 15 діб, в окремих випадках цей термін може збільшуватися до 45 діб.

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Як зазначає Єврокомісія, візовий процес буде тісно пов'язаний із діалогом та співробітництвом ЄС з третіми країнами у питаннях реадмісії.

Після виходу Великої Британії з ЄС, який фактично відбувся опівночі з 31 січня на 1 лютого, громадянам цієї країни надається право безвізових подорожей до країн ЄС, тож нові візові правила ЄС на них не поширюються.

Як повідомлялося, безвізовий режим між Україною та Євросоюзом діє з 11 червня 2017 року.

Фото з сайту opinionua